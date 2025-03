Weinheim. Besucher können ab Freitag wieder an den beliebten, öffentlichen Stadtführungen durch Weinheim teilnehmen. Los geht es am Freitag, dem 7. März, mit Dietmar Spicker, teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Dabei werden kompakt die wesentlichen Sehenswürdigkeiten unter den zwei Burgen erschlossen.