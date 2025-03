Kräutergarten, Tabakschuppen, Innenstadt  - Führungen durch Lorsch 

Lorsch. Ob Kräutergarten, Tabakschuppen, Innenstadt – Lorsch hat für Gäste und Alteingesessene einiges zu bieten. Seit diesem Monat ist die Führungssaison in vollem Gange und die Tourist-Information lädt sonn- und feiertags zu öffentlichen Führungen ein, die jeweils um 14 Uhr starten. Besonders spannend: am jeweils ersten Sonntag des Monats wird es eine Sonderführung zu den bestehenden Themen geben – Wiederkommen lohnt sich also.