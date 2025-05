Lorscher Frühlingsmarkt am Wochenende 

Lorsch. Am Wochenende 10. und 11. Mai dreht sich in Lorsch alles um den großen Frühlingsmarkt. Los geht es bereits einen Tag früher als gewohnt, am Freitag, 09. Mai, mit einer Warm-Up Party auf dem Marktplatz! Die offizielle Eröffnung ist am Samstag um 11 Uhr. Und ebenfalls am Samstag lädt der Pfingstrosengarten von 11 bis 18 Uhr zum Pfingstrosentag. Die Gäste können an kostenlosen Führungen teilnehmen, Pfingstrosen kaufen und erhalten außerdem wertvolle Gartentipps. Am Samstag laden die Frauen des Frauenbundes von 8 bia 14 Uhr zum Flohmarkt mit Café rund um die Katholische Kirche.