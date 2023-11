Die Lorscher Innenstadt erstrahlt am Freitag, 17. November von 18 bis 22 Uhr in einem zauberhaften Lichterglanz. Hunderte Kerzen in Weckgläsern, über 600 von den Grundschulkindern der Wingertsbergschule farbenfroh gestaltete Lichtertüten sowie drei große Lagerfeuerstellen erhellen die Einkaufsstraße.

Shoppingbegeisterte dürfen sich auf ganz besondere Angebote des Lorscher Einzelhandels freuen, sei es die neuste Herbst- und Winterkollektion, reduzierte Einzelstücke oder spezielle Fashion-Highlights. Hundeliebhaber werden im „Hundetherapiezentrum Panta Rhei vet“ fündig.

Glühwein und Kerzenschein

Ab 18.30 Uhr dürfen sich die Gäste, bei Glühwein und Kerzenschein, über Livemusik der wunderbaren „Loen“ freuen. Autobegeisterte kommen bei der Ausstellung im Autohaus Edgar Schmitt in der Römerstraße auf ihre Kosten. Auch kulinarisch wird einiges in der Lorscher Innenstadt geboten. Naschkatzen dürfen sich in alter Tradition auf die hausgemachten Crêpes der „Süßen Werkstatt“ freuen, bei der Café Bar am Stadthaus werden frische Waffeln zu Gunsten von „BabuNani – Kinder in Nepal“ gebacken. Ein Glücksrad erwartet die Besucher am Tabakbrunnen. Wer den richtigen Dreh raushat, kann tolle Preise, darunter sogar Lorscher Stadtgutscheine gewinnen.

Für Unterhaltung sorgt das Programm an den Feuerstellen. Um 18 Uhr startet die Kita Villa Kunterbunt mit einem Kinderprogramm vor dem Alten Rathaus. Direkt im Anschluss liest Bürgermeister Christian Schönung winterliche Geschichten für die jungen Gäste vor.