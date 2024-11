Dieses Jahr gibt's besondere Weihnachtsbeleuchtung in Weinheim

Der Rockefeller-Weihnachtsbaum in New York ist mit mehr als 50 000 LED-Lichtern geschmückt, und die elektrische Verkabelung ist mehr als acht Kilometer lang. Er soll sogar von der Internationalen Raumstation ISS, die in rund 400 Kilometern Höhe mit einer Geschwindigkeit von 28 000 Kilometern pro Stunde um die Erde kreist, aus dem Weltraum zu sehen sein. Ganz so hell wird Weinheims Innenstadt zur Weihnachtszeit zwar nicht erstrahlen, aber ein Anfang ist gemacht.