Weihnachtsbeleuchtung "Weinheimer Lichtblicke" startet bald

Es wird dunkel Ende November. Zeit für Licht in den Städten – das sagen sich die Stadt Weinheim und der Verein „Lebendiges Weinheim“. Am Freitag, 29. November, starten sie mit einer feierlichen Zeremonie vor dem Alten Rathaus auf dem Marktplatz die diesjährige Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt sowie die Aktion „Weinheimer Lichtblicke“, bei der markante Gebäude in der Stadt illuminiert und in Szene gesetzt werden. Die „Weinheimer Lichtblicke“ werden von der Sparkasse Rhein Neckar Nord als Hauptsponsor unterstützt.