Weinheim, Bergstraße, Odenwald: Ausflugstipps für Familien

Weinheim: Kletterturm und Jakobswand

Für kleine und große Kletterfans ist der 2023 fertiggestellte Kletterturm des Weinheimer Aplenvereins in der Birkenauer Talstraße und die 60 Meter hohe Jakobswand, (diese mit extrem anspruchsvollen Routen – darunter mit dem Karola Klettersteig einen der schwierigsten Europas) – ein beliebtes Ausflugsziel.

Kletterturm für Kinder geeignet

Der Kletterturm bietet mit 16 Metern Höhe auf über 500 Quadratmetern mehr als 50 Kletterrouten, die auf insgesamt 28 Umlenker verteilt sind. Die Schwierigkeitsgrade verteilen sich vom 3. bis zum 10. Grad, vier dauerhaft nutzbare Toprope-Kletterlinien stehen zur Verfügung. Auch Kinder dürfen hier selbständig klettern, natürlich mit schriftlicher Einwilligung der Eltern. Die gibt es hier zum Download, auch die aktuellen Kletterzeiten könnt ihr hier einsehen.

Foto: Kathrin Oeldorf Kinder bis 14 Jahre dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen klettern. Und natürlich ist zu den offiziellen Kletterzeiten immer ein Profi vom Kletterzentrum vor Ort.

Affolterbach: Die längste Kerwe im Überwald

Auf dem Sportgelände der Peter-Heckmann-Halle in Affolterbach (Wald-Michelbach) ist seit dem 8. Mai Kerwezeit. Am Sonntag heißt es dann Familientag und nach einem Familien-Mittagessen dürfen Kinder auf dem Menschenkicker ihr Turnier austragen. Die Kinderolympiade ab 13 Uhr wird von der Kerwejugend betreut. Und um 17.30 Uhr hält die Kerwepfarrerin ihre Predigt, samt Tanzeinlagen der Kerwekids und Kerwejugend sowie des Kindergartens.

Foto: Fritz Kopetzky Das "Menschenkicker-Fußballturnier" hat in Affolterbach Tradition.

Lorsch: Frühlingsmarkt

Pfingstrosen, Bienen und ganz viel Programm: Der Frühlingsmarkt mit Bienen- und Dichterfest und Pfingstrosentage lockt am 11. und 12. Mai in die Lorscher Innenstadt. Von Kaiser-Wilhelm-Platz bis Bahnhofstraße, über den Benediktinerplatz bis hin zum Lorscher Pfingstrosengarten gibt es ein buntes Meer an Warenangeboten, Mitmachaktionen und Programm.

Höchst im Odenwald: Apfelblütenfest

Über vier Tage (10. bis 13. Mai) zieht sich das Apfelblütenfest in Höchst im Odenwald. Vieles spielt sich im großen Festzelt ab, unter anderem der traditionelle Fassbieranstich, Live-Musik, eine Kindershow und der Flohmarkt. Am (verkaufsoffenen) Sonntag ist traditionsgemäß ein Festzug vorgesehen und das große Kinderfest.

Bundesweiter Gratis Comic Tag

Am Samstag, 11. Mai ist "Gratis Comic Tag": Comicfans können sich in vielen Buchhandlungen und Bibliotheken Comics abholen, natürlich gratis. Auch die Weinheimer Stadtbibliothek ist von 10 Uhr bis 14 Uhr dabei. Der Gratis Comic Tag ist eine jährliche Veranstaltung, bei der ausgewählte Comics von verschiedenen Verlagen kostenlos verteilt werden. Die Aktion findet in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz statt. Eine Übersicht, wer noch alles in der Region mitmacht und wo ihr gratis Comics bekommt, gibt es hier.

Weinheim: Karbuzel-Flohmarkt am Hector Sport-Centrum

Am Samstag, 11. Mai, lädt die Basketball-Abteilung der TSG 1862 Weinheim von 9 bis 12 Uhr wieder zum Karbuzel-Flohmarkt. Private Verkäuferinnen und Verkäufer präsentieren hochwertige Sport- und Spielsachen für Kinder in ihren Kofferräumen.

Foto: TSG Weinheim Über 100 geöffnete Kofferraumklappen warten auf Schnäppchenjäger (Archivbild).

Freibadsaison startet an Vatertag

Die Freibadsaison startet in der Region trotz kühler Temperaturen pünktlich am 9. Mai. Zum Beispiel in Weinheim, Heddesheim und Schriesheim. Wie viel der Eintritt in diesem Jahr kostet und was neu ist, erfahrt ihr hier.

Foto: Philipp Reimer Fotografie Das Strandbad am Waidsee in Weinheim startet am 9. Mai in die Saison.

Ladenburg/Neuzeilsheim: Erdbeeren pflücken am Hegehof

Selbst gepflückte Erdbeeren schmecken bekanntlich am allerbesten! Und die ersten Selbstpflückfelder der Region locken bereits jetzt mit den süßen, roten Früchten. Zum Beispiel das Erbeerfeld am Hegehof Ladenburg. Wenn dann die Körbe gut gefüllt sind (der Preis richtet sich nach dem Gewicht), kann man sich im Beerencafé - das samt Hofladen mitten in den Erdbeerfeldern liegt - bei leckerem Erdbeerkuchen von der Ernte erholen, während die Kinder eine Runde auf dem Spielplatz toben. Im liebevoll geführten Hofladen gibt es gekühlte Getränke, Kaffee und „Gutes vom Bauernhof“, wie viele hausgebackene Kuchen, herzhafte Sandwiches und Snacks, Obstbecher und leckeres Eis aus der Frischetheke. Hegehof, Ladenburg-Neuzeilsheim, täglich von 9 bis 18 Uhr.

Foto: Löffelmeter für StadtLandKind. Im Beerencafé auf dem Hegehof gibt es nicht nur alles rund um die Erdbeeren, sondern auch viele selbstgemachte Kuchen und herzhafte kleine Speisen

Selbstpflückfelder für Erdbeeren in der Region - eine Übersicht

Wo man die süßen roten Früchte überall selbst ernten kann, haben wir hier für euch zusammengefasst (die Liste wird stetig erweitert).

Tipp: Der beste Zeitpunkt für einen Ausflug aufs Erdbeerfeld ist der frühe Morgen, dann sind Erdbeeren besonders frisch. Aber: Die roten Powerfrüchte reifen nicht nach. Also nur die richtig reifen Früchte pflücken und vorsichtig nebeneinander in einen möglichst flachen Korb legen. Im Kühlschrank halten sich die saftigen roten Vitamin-C-Bomben maximal bis zu drei Tage.

DIY: Vegane Erdbeer-Gummibärchen

Zum Wegschmeißen zu schade? Wenn die Augen wieder größer als der Kühlschrank waren: warum nicht "Gummibärchen" selber machen? Aus 200 Gramm Erdbeeren, zwei Esslöffel braunem Zucker, einer halben Zitrone und einer Tüte Agartine (pflanzliche Alternative zu Gelatine) lassen sich blitzschnell leckere Bärchen zaubern. Wer keinen Zucker verwenden möchte, kann auf Agavendicksaft ausweichen.

Zuerst werden die Erdbeeren püriert und mit dem Saft einer halben Zitrone und dem Zucker in einen Kochtopf gegeben. Zwei Minuten köcheln lassen, dabei gut verrühren. Anschließend wird die Masse in kleine Förmchen gegeben, wir haben Gummibärchenförmchen aus Silikon verwendet. Pralinen- oder Eiswürfelformen funktionieren natürlich. Für die ganz kleinen Bärchenformen verwenden wir zum Befüllen eine Pipette.

Anschließend zwei Stunden auskühlen lassen. Im Kühlschrank halten sich die leckeren Erdbeer-Bärchen zwei bis drei Tage. Die Konsistenz der Bärchen ist etwas zäher als bei "normalen" Gummibärchen mit Gelatine.