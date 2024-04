Weinheim, Bergstraße, Odenwald: Ausflugstipps für Familien

Musikalische Stadtführung durch Weinheim

Ob die Pferde vor dem gelben Wagen (auf dem man beim Schwager vorn sitzt), ob der berühmte Kuckuck oder seine gefiederten Artgenossen, die Hochzeit machen wollen – das deutsche Liedgut bietet so viele Möglichkeiten, über Tiere zu singen. Da können Weinheims Stadtführer Franz Piva und der frühere Bürgermeister und Barde Dr. Torsten Fetzner bei ihrer neuesten Stadtführung in Weinheim aus dem Vollen schöpfen. Sie wird musikalisch und tierisch: am Donnerstag, 25. April, 17.30 Uhr.

Erlös geht ans Tierheim Weinheim

Wie immer führt Franz Piva die Teilnehmer zu besonderen Orten in der Stadt, an den Stationen greift Torsten Fetzner zur Gitarre oder zum Akkordeon und stimmt dazu das passende Lied an – zum Mitsingen wohlgemerkt. Dass Tiere dabei im Mittelpunkt stehen, ist kein Zufall. Denn der Erlös, der aus Spenden der Teilnehmer entstehen soll, kommt dem Weinheimer Tierheim zugute. Treffpunkt ist der Marktplatzbrunnen. Die Führung ist kostenlos - aber verbunden mit der Bitte um Spenden fürs Tierheim. Mit Voranmeldung unter 06201 82 610 der tourismus@weinheim.de

Foto: Canva Design Nicht nur Hunde, vor allem Katzen warten im Weinheimer Tierheim auf ein neues Zuhause.

Ausflug nach Ladenburg

Im Sommer haben wir hier schon im Neckar gebadet und am Wasserspielplatz im Schatten der alten Stadtmauer gepicknickt. Aber auch bei Regen macht ein Ausflug in die Römerstadt großen Spaß. Vorbei an den vielen gut erhaltenen Fachwerkhäusern und Eiscafés spazieren wir in die Altstadt, hier gibt es hier die hübschesten kleinen Läden zu entdecken (zum Beispiel das Kleiderklatsch: Café mit Secondhandshop für Kinder und Erwachsene. Hat auch am Wochenende nachmittags geöffnet).

Pause im Automobilmuseum Carl Benz

Eine Pause im Automuseum Dr. Carl Benz ist - nicht nur für kleine und große Rennfahrer - ein Muss. Aus der historischen Benz-Fabrik rollten 1908 die ersten Automobile und neben den Automobilen von Mercedes-Benz stehen hier auch AVUS-Rennwagen, Mercedes Silberpfeil und Formel-1 Rennwagen der neuen Generation.

Für kleine Altertumsforscher lohnt der Besuch des Lobdengau-Museums. Im Areal eines mittelalterlichen Königshofes wurde die Residenz des Bischofs von Worms errichtet, bis heute steht, das Gebäude steht auf den Ruinen der römischen Metropole Lopodunum und bindet in die Wehrmauer der Altstadt ein. Über vier Ebenen werden spektakuläre Ausgrabungen aus Zeiten des römischen Kaisers Trajan ausgestellt.

Weinheimer Stadtführung für Kinder

Unter dem Motto "Mein Freund, der Baum" greift diese Stadtführung das aktuelle Klimathema auf. Die jungen Naturforscher (geeignet für Kinder von 6 bis 12 Jahre) erfahren, wie lebenswichtig Bäume als Sauerstoff-Lieferanten für uns Menschen und Tiere sind. Wie pflanzt sich der Baum fort? Warum werden im Herbst die Blätter bunt. Diese und viele weitere Fragen erfahren die jungen Naturforscher bei einer Exkursion mit dem Geo-Naturpark-Führer. Treffpunkt ist am Brunnen im kleinen Schlosshof um 14 Uhr. Anmeldung unter: 06201 82 610.

Pause im Hermannshof Weinheim

So schön wie im Frühling ist es zu keiner anderen Jahreszeit im Weinheimer Hermannshof. Falls ihr also in der Nähe seid, schaut vorbei. Die täglichen Öffnungszeiten sind 10 bis 19 Uhr. Danke an Sven Sasse-Rösch für das märchenhafte Bild.

Der "Blauregengang" wurde 1924 vom Landschaftsarchitekten Heinrich Wiepking-Jürgensmann (1891-1973) an der Nordmauer des Gartens angelegt und ist eines der berühmtesten Fotomotive des Schau- und Sichtungsgartens.

Foto: Sven Sasse-Rösch Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof in Weinheim.

Wandertipp: Der Smart Pfad Odenwald

Perfekt für einen Frühlingstag: Unser Wandertipp ist ein echter Erlebnispfad für die ganze Familie: Auf dem Radweg zwischen Amorbach und Mudau können Familien naturwissenschaftliche und technische Phänomene an sechs Erlebnisstationen mit 45 Exponaten entdecken und ausprobieren. Wir sind also nicht nur an der frischen Luft, sondern werden auch noch schlau dabei! An sechs Erlebnisstationen auf dem Smart Pfad Odenwald kann hier nämlich experimentiert und getüftelt werden. Und die Landschaft drumherum ist natürlich auch wunderschön. Die Strecke von Amorbach nach Mudau beträgt etwa 15 km, hinzu kommen noch kleine Teilstrecken zu den Stationen und wieder zurück zur Hauptstrecke.

Die Radstrecke ist durchgängig asphaltiert, abgesehen von der Abzweigung zur Wildenburg (einer stauferzeitliche Burgruine). In den Touristikzentren oder bei der Joachim & Susanne Schulz Stiftung unter info@smart-pfad.de kann das "Smart Pfad Expeditionsheft" mit Tipps und Rätseln für kleine Forscher:Innen angefordert werden.

Foto: Joachim und Susanne Schulz Stiftung Zwischen den Ortschaften Mudau und Amorbach verläuft Deutschlands längster MINT-Outdoor-Pfad für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Tipp: Für die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln verkehrt von Anfang April bis Ende September der NeO-Bus an den Wochenenden und Feiertagen zwischen Eberbach, Mudau und Amorbach, ebenso der NaTour-Bus zwischen Amorbach und Miltenberg. Die Fahrradmitnahme ist im Preis inbegriffen.

