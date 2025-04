Weinheim: Stadtführungen für Kinder 

Weinheim. Vom Osterfuchs – der Binsenweisheit und Brauteiern, so lautet die vergnügliche österliche Stadtführung, auf der Weinheims Stadtführer Franz Piva die Gäste mitnimmt durch Geschichte und Brauchtum rund um das Osterfest – es gibt sie für Kinder und Erwachsene. Die österlichen Stadtführungen dieses Jahr finden statt am Karfreitag, 18. April, 14 Uhr, am Samstag, April, 14 Uhr, und am Ostermontag, 21. April, 14 Uhr. Die Führung am Samstag, 19. April, ist speziell für Kinder mit kindgerecht erzählten Ostergeschichten konzipiert (bis 13 Jahre).