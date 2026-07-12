Eritrea-Festival in Hofheim mit friedlichem Verlauf
Das Eritrea-Festival in Hofheim verläuft weiter ruhig und friedlich. Vor allem Familien sind laut Polizei zum Feiern gekommen.
Hofheim (dpa/lhe) - Das Eritrea-Festival in Hofheim im Main-Taunus-Kreis ist komplett friedlich verlaufen. Bereits am Samstag kamen rund 500 bis 600 Personen zu der Veranstaltung, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Vor allem Familien hätten die Feierlichkeiten besucht. Das Festival lief auch am Sonntag noch.
Der Main-Taunus-Kreis hatte laut Polizei wie im Vorjahr eine vorübergehende Waffenverbotszone eingerichtet. Der Veranstalter rechnete mit einer Teilnehmerzahl im oberen dreistelligen bis untersten vierstelligen Bereich, hatte das Innenministerium in Wiesbaden vorher mitgeteilt. Den Sicherheitsbehörden lagen keine Erkenntnisse vor, die auf eine konkrete Gefährdung der Veranstaltung oder auf zu erwartende Störungen hätten schließen lassen, wie eine Sprecherin erläuterte.
Früher gab es Auseinandersetzungen
2022 und 2023 hatte es bei ähnlichen Veranstaltungen in Deutschland gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Parteien gegeben, wie das Ministerium erläuterte. Am Rande eines Eritrea-Festivals im Juli 2023 in Gießen hatten Gegner der Veranstaltung Polizeibeamte mit Steinen, Flaschen und Rauchbomben angegriffen. Mehrere Beamte wurden verletzt.
Laut Innenministerium verlief das Eritrea-Festival 2025 in Hofheim «durchweg friedlich und störungsfrei». Das Polizeipräsidium Westhessen habe angemessene Einsatzmaßnahmen vorbereitet, «um die Sicherheit und Ordnung sowie einen störungsfreien Verlauf der Veranstaltung zu gewährleisten».