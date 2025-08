Sicherheit

Polizei hat Eritrea-Festival in Hofheim-Wallau im Blick

Bei Eritrea-Festivals in der Vergangenheit hatte es Ausschreitungen gegeben - etwa in Gießen. Nun ist eine Veranstaltung im Rhein-Main-Gebiet geplant. Was tun Kommune und Polizei für die Sicherheit?