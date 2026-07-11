Polizei-Einsatz

Eritrea-Festival in Hofheim ohne Zwischenfälle

Das Eritrea-Festival in Hofheim läuft bislang ruhig ab. Vor allem Familien sind laut Polizei zum Feiern gekommen.

Bei dem Festival lief zunächst laut Polizei alles friedlich. Foto: Hannes P. Albert/dpa
Bei dem Festival lief zunächst laut Polizei alles friedlich.

Hofheim (dpa/lhe) - Zwischen 500 und 600 Menschen sind bisher nach Polizeiangaben zum Eritrea-Festival in Hofheim (Main-Taunus-Kreis) gekommen. Alles verlaufe weiterhin komplett friedlich, sagte eine Sprecherin der Polizei. Es seien vor allem Familien vor Ort, die die Feierlichkeiten nutzen wollten.

Der Main-Taunus-Kreis hatte laut Polizei wie im Vorjahr eine vorübergehende Waffenverbotszone eingerichtet. Das Festival ist bis Sonntag geplant. 

Der Veranstalter rechne mit einer Teilnehmerzahl im oberen dreistelligen bis untersten vierstelligen Bereich, hatte das Innenministerium in Wiesbaden vorher mitgeteilt. Den Sicherheitsbehörden lagen keine Erkenntnisse vor, die auf eine konkrete Gefährdung der Veranstaltung oder auf zu erwartende Störungen hätten schließen lassen, wie eine Sprecherin erläuterte.

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Früher gab es Auseinandersetzungen

2022 und 2023 hatte es bei ähnlichen Veranstaltungen in Deutschland gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Parteien gegeben, wie das Ministerium erläuterte. Am Rande eines Eritrea-Festivals im Juli 2023 in Gießen hatten Gegner der Veranstaltung Polizeibeamte mit Steinen, Flaschen und Rauchbomben angegriffen. Mehrere Beamte wurden verletzt.

Laut Innenministerium verlief das Eritrea-Festival 2025 in Hofheim «durchweg friedlich und störungsfrei». Das Polizeipräsidium Westhessen habe angemessene Einsatzmaßnahmen vorbereitet, «um die Sicherheit und Ordnung sowie einen störungsfreien Verlauf der Veranstaltung zu gewährleisten».

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