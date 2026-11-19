Ermittler stoppen zahlreiche Überweisungen an Anlagebetrüger
Telefonanruf oder Besuch einer Polizeistreife: Ermittler warnten bundesweit 843 potenzielle Opfer. Bei vielen liefen die Betrugsversuche noch – wie verhinderten die Beamten weitere Überweisungen?
Karlsruhe/Stuttgart (dpa) - Im Kampf gegen Internet-Betrüger haben das Cybercrime-Zentrum (CCZ) Baden-Württemberg und das Landeskriminalamt 843 potenzielle Betrugsopfer ermittelt und einen Teil davon durch rechtzeitige Warnungen vor hohen finanziellen Schäden bewahrt. Die Kriminellen hätten zu ihren Opfern bereits Kontakt aufgenommen, teilten das CCZ in Karlsruhe und das Landeskriminalamt (LKA) in Stuttgart mit.
Die Täter waren dabei, die Kundinnen und Kunden mit vermeintlich lukrativen Anlagemöglichkeiten dazu zu bewegen, teils hohe Geldsummen auf betrügerischen Internetplattformen zu investieren. Das Geld geht meist vollständig verloren.
Die gezielten Warnmaßnahmen erfolgten laut Mitteilung unter Koordinierung des LKA bundesweit durch verschiedene Polizeidienststellen. «Die potenziellen Geschädigten wurden telefonisch kontaktiert oder in einzelnen Fällen sogar durch Polizeistreifen persönlich aufgesucht.» Dabei habe sich gezeigt, dass zahlreiche Betrugstaten noch im Gange gewesen seien. «Die Täter standen in engem Kontakt mit ihren potenziellen Opfern und versuchten, diese zu Geldüberweisungen zu bewegen.»
Durch das Einschreiten der Ermittler konnten in zahlreichen Fällen Überweisungen verhindert werden. In einem als Beispiel genannten Fall ging es bei einem Ehepaar um 50.000 Euro. Das bei der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe eingerichtete CCZ und andere Behörden hatten in der Vergangenheit unter anderem Tausende illegale Domains vom Netz genommen und Rufnummern abgeschaltet, über die Kriminelle massenhaften Betrug organisiert hatten.