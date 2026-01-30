Polizeigewalt

Ermittlungen gegen Frankfurter Polizisten ausgeweitet

Bisher wurde gegen 17 Beamte des 1. Reviers ermittelt, nun kam ein weiterer hinzu. Der Vorwurf: Körperverletzung im Amt, Strafvereitelung und Verfolgung Unschuldiger.

Das 1. Polizeirevier auf der Zeil ist für die Innenstadt zuständig. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Das 1. Polizeirevier auf der Zeil ist für die Innenstadt zuständig. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Die Ermittlungen gegen Beamte des 1. Frankfurter Polizeireviers werden ausgeweitet. Nach Angaben des Sprechers der Frankfurter Staatsanwaltschaft, Dominik Mies, wird inzwischen gegen 18 Polizisten ermittelt - bisher wurden 17 Beamte als Beschuldigte geführt. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk (hr) berichtet. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Es geht um die Vorwürfe der Körperverletzung im Amt, Strafvereitelung im Amt und Verfolgung Unschuldiger. Die Beschuldigten sollen insgesamt sechs Männern während oder nach deren Festnahme «unberechtigt körperlichen Schaden» zugefügt oder «dies geduldet und die Taten nicht angezeigt» haben. Die Staatsanwaltschaft geht von Schlägen, Tritten und Stößen des Kopfs gegen Wand und Tür aus. In einem Fall soll ein Geschädigter eine Treppe hinuntergestoßen worden sein. 

Laut Innenministerium liegen Aufzeichnungen von einigen Taten vor, teils durch die Videoüberwachung im Polizeirevier, teils von Bodycams oder öffentlichen Videoanlagen. Gegen die Polizisten wurden Disziplinarverfahren eingeleitet. Die Leitung des Reviers wurde ausgewechselt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Verzögerte Ermittlungen: Staatsanwaltschaft räumt Fehler ein
Ermittlungen gegen Polizisten

Verzögerte Ermittlungen: Staatsanwaltschaft räumt Fehler ein

Bei der Bearbeitung einer Anzeige gegen Polizisten in Frankfurt soll es Verzögerungen gegeben haben. Die Staatsanwaltschaft räumt Fehler ein.

10.12.2025

Ermittlungen gegen Polizisten dauern an
Staatsanwaltschaft

Ermittlungen gegen Polizisten dauern an

Frankfurter Beamte stehen im Verdacht, Gewalttaten verübt und verschleiert zu haben. Die Vorwürfe waren vergangene Woche bekanntgeworden. Wie ist der aktuelle Stand?

17.10.2025

Ausländervertretung fordert Hotline bei Polizeigewalt
Vorwürfe gegen Polizeibeamte

Ausländervertretung fordert Hotline bei Polizeigewalt

Die Kommunale Ausländervertretung sieht Polizei-Gewalt in Frankfurt nicht als Einzelfälle. Sie stellt Forderungen, um verloren gegangenes Vertrauen wieder herzustellen.

15.10.2025

Ermittlungen gegen Polizisten dürften sich hinziehen
Staatsanwaltschaft

Ermittlungen gegen Polizisten dürften sich hinziehen

Bis die Staatsanwaltschaft Neues verkünden wird, dürfte Zeit ins Land gehen. Zunächst werden die bei der Razzia sichergestellten Beweismittel ausgewertet - und das sind einige.

13.10.2025

Gewalt bei Festnahmen - Ermittlungen gegen Polizisten
Mutmaßliche Polizeigewalt

Gewalt bei Festnahmen - Ermittlungen gegen Polizisten

Tritte, Schläge, Fake-Ermittlungen: 17 Frankfurter Polizisten stehen unter einem schweren Verdacht. CDU-Innenminister Poseck will durchgreifen.

10.10.2025