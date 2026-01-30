Ermittlungen gegen Frankfurter Polizisten ausgeweitet

Frankfurt/Main (dpa) - Die Ermittlungen gegen Beamte des 1. Frankfurter Polizeireviers werden ausgeweitet. Nach Angaben des Sprechers der Frankfurter Staatsanwaltschaft, Dominik Mies, wird inzwischen gegen 18 Polizisten ermittelt - bisher wurden 17 Beamte als Beschuldigte geführt. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk (hr) berichtet.

Es geht um die Vorwürfe der Körperverletzung im Amt, Strafvereitelung im Amt und Verfolgung Unschuldiger. Die Beschuldigten sollen insgesamt sechs Männern während oder nach deren Festnahme «unberechtigt körperlichen Schaden» zugefügt oder «dies geduldet und die Taten nicht angezeigt» haben. Die Staatsanwaltschaft geht von Schlägen, Tritten und Stößen des Kopfs gegen Wand und Tür aus. In einem Fall soll ein Geschädigter eine Treppe hinuntergestoßen worden sein.