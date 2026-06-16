Ermittlungen laufen nach Fund von totem Ehepaar
Nach dem Fund eines toten Ehepaars in Bruchsal stehen die Ermittler vor offenen Fragen. Eine Obduktion soll nun Antworten liefern.
Bruchsal (dpa/lsw) - Nach dem Fund eines toten Ehepaars in einer Wohnung in Bruchsal laufen die Ermittlungen weiter. Es gebe noch keine neuen Erkenntnisse, teilte die Polizei am Morgen mit.
Familienangehörige hatten die 82 Jahre alte Frau und deren 66-jährigen Mann laut Staatsanwaltschaft und Polizei am Samstagmorgen in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Heidelsheim entdeckt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen liegen Hinweise auf einen gewaltsamen Tod vor. Eine Einwirkung Dritter werde derzeit aber ausgeschlossen, hieß es vonseiten der Ermittler.
Das Amtsgericht Karlsruhe ordnete die Obduktion der Leichen an. Sie soll im Laufe der Woche vorgenommen werden.
Weitere Einzelheiten waren zunächst unklar. Offen ist, was in der Wohnung genau geschehen ist. «Die Hintergründe des Vorfalls sowie der Ablauf des Tatgeschehens sind Gegenstand der Ermittlungen», hieß es.