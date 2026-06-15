Totes Ehepaar in Wohnung entdeckt

Bruchsal (dpa) - In einer Wohnung in Bruchsal in Baden-Württemberg ist ein totes Ehepaar gefunden worden. Familienangehörige hätten die 82 Jahre alte Frau und deren Mann (66) entdeckt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen liegen Hinweise auf einen gewaltsamen Tod vor. Eine Einwirkung Dritter werde derzeit aber ausgeschlossen, hieß es von den Ermittlern.

Die beiden Toten waren den Angaben zufolge bereits am Samstagmorgen in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Heidelsheim gefunden worden. Das Amtsgericht Karlsruhe ordnete die Obduktion der Leichen an. Sie soll im Laufe der Woche vorgenommen werden.

Weitere Einzelheiten waren zunächst unklar. Offen ist, was in der Wohnung genau geschehen ist. «Die Hintergründe des Vorfalls sowie der Ablauf des Tatgeschehens sind Gegenstand der Ermittlungen», hieß es.