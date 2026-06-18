Tod durch Schüsse

Obduktion nach Tod von Ehepaar: Schusswaffe im Spiel

Ein Ehepaar wurde tot in Bruchsal gefunden, nun liegt das Obduktionsergebnis vor: Beide starben durch Schüsse. Dass eine dritte Person beteiligt war, wird bisher ausgeschlossen.

Das Ehepaar starb durch Schüsse. (Symbolbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa
Das Ehepaar starb durch Schüsse. (Symbolbild)

Bruchsal (dpa/lsw) - Nach dem Fund eines toten Ehepaars in einer Wohnung in Bruchsal steht die Todesursache fest: Beide sind an Schussverletzungen gestorben. Das teilte die Staatsanwaltschaft nach der Obduktion der Leichen mit. Hinweise auf die Einwirkung Dritter gebe es weiterhin nicht. Ob der Mann die Frau erschossen habe und dann sich selbst oder ob es umgekehrt gewesen sei, sei derzeit unklar, sagte ein Sprecher der Anklagebehörde. 

Familienangehörige hatten die 82 Jahre alte Frau und deren 66 Jahre alten Mann laut Staatsanwaltschaft und Polizei am vergangenen Samstagmorgen in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Heidelsheim entdeckt. Schnell ergaben sich Hinweise auf einen gewaltsamen Tod. Offen ist weiterhin, was in der Wohnung genau geschah und was die Hintergründe gewesen sein könnten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ermittlungen laufen nach Fund von totem Ehepaar
Hinweise auf Gewalttat

Ermittlungen laufen nach Fund von totem Ehepaar

Nach dem Fund eines toten Ehepaars in Bruchsal stehen die Ermittler vor offenen Fragen. Eine Obduktion soll nun Antworten liefern.

16.06.2026

Totes Ehepaar in Wohnung entdeckt
Hinweise auf Gewalttat

Totes Ehepaar in Wohnung entdeckt

Ein Ehepaar wird tot in der gemeinsamen Wohnung im baden-württembergischen Bruchsal gefunden. Die Polizei schließt eine Fremdeinwirkung am Tod der beiden aber aus. Was bisher bekannt ist.

15.06.2026

Obduktion: Kind starb an Messerwunden und stumpfer Gewalt
Kriminalität

Obduktion: Kind starb an Messerwunden und stumpfer Gewalt

Ein Mann soll seine Tochter getötet haben. Die Polizei prüft, ob es sich um Mord handelt. Hinweise auf frühere Gewalt in der Familie gibt es bisher nicht. Nun liegt das Obduktionsergebnis vor.

17.10.2025

Ehepaar tot in Haus gefunden
Notfälle

Ehepaar tot in Haus gefunden

Ein 66-Jähriger und seine 59 Jahre alte Ehefrau werden leblos in ihrem Haus in Herleshausen gefunden. Die Ermittler vermuten, dass der Mann erst seine Frau und anschließend sich selbst getötet hat.

13.08.2025

Obduktion: 19-Jährige starb an Messerverletzungen
Brutaler Angriff

Obduktion: 19-Jährige starb an Messerverletzungen

Eine junge Frau stirbt bei einem Messerangriff. Der Täter wird tot in seiner Wohnung gefunden. Laut einem Medienbericht soll es sich um einen Lehrer und eine Schülerin gehandelt haben.

02.08.2024