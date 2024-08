Obduktion: 19-Jährige starb an Messerverletzungen

Altenstadt/Münzenberg (dpa/lhe) - Nach der Tötung einer 19-Jährigen in ihrer Wohnung in Altenstadt (Wetteraukreis) liegt das Obduktionsergebnis vor. Die Frau sei an den Folgen eines Messerangriffs gestorben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Gießen. Der 33 Jahre alte mutmaßliche Täter war nach dem Angriff auf die 19-Jährige und ihren 20 Jahre alten Lebensgefährten tot in seiner Wohnung in Münzenberg gefunden worden. Laut Obduktion beging er Suizid. Der 20-Jährige trug leichte Verletzungen davon.