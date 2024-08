Mann tötet Frau und wird selbst leblos aufgefunden

Altenstadt/Münzenberg (dpa) - Ein Mann hat eine Frau und ihren Lebensgefährten mit einem Messer angegriffen und die Frau getötet - auch der Täter ist tot aufgefunden worden. Der 33 Jahre alte Mann betrat am Morgen die Wohnung der 19-Jährigen und ihres 20 Jahre alten Partners im mittelhessischen Altenstadt, wie die Staatsanwaltschaft Gießen und die Polizei mitteilten. Die Frau starb demnach noch am Tatort an ihren Verletzungen, der junge Mann wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.