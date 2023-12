Ermittlungen nach Brand mit zwei Todesopfern dauern an

Offenbach (dpa/lhe) - Die Ermittlungen nach einem Brand mit zwei Todesopfern in Offenbach dauern an. Bislang war Polizeiangaben von Donnerstag zufolge bekannt, dass es sich bei einem der Toten um einen Dreijährigen handelt. Die Identität des zweiten Opfers konnte auch am Freitag nicht zweifelsfrei festgestellt werden, wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Auch zur Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden. Eine erste Schätzung ging von einem Sachschaden in Höhe von 250.000 Euro aus.

Das Feuer war am Dienstagabend ersten Polizeiangaben zufolge in einem Geschäfts- und Wohnhaus in der Offenbacher Innenstadt ausgebrochen. Neben den Todesopfern sind drei weitere Bewohner schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Es handelt sich demnach um einen 14-Jährigen, eine 40- und eine 45-Jährige. Der dreijährige Junge war ebenso zunächst in ein Krankenhaus gebracht worden, starb dort jedoch wenig später. Das weitere Todesopfer, dessen Identität noch nicht geklärt ist, konnte erst am nächsten Tag aus dem Haus geborgen werden.