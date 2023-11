Ermittlungen nach mutmaßlichen Schüssen bei Streit in Bar

Hanau (dpa/lhe) - Die Polizei ermittelt nach einer Schlägerei und mutmaßlichen Schüssen in Hanau in der Nacht zum Sonntag wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen hatten die Ermittler gegen 1.50 Uhr wegen Schusswaffengeräuschen vor einer Bar in der Innenstadt alarmiert. Ein 41-Jähriger wurde vorläufig festgenommen, später aber wieder auf freien Fuß gesetzt, wie das Polizeipräsidium Südosthessen mitteilte.