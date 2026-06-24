Ermittlungen nach tödlichem Absturz von Kleinflugzeug laufen
Zwei Menschen sterben beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Mittelhessen - jetzt läuft die Ursachensuche der Experten. Mit raschen Ergebnissen ist nicht zu rechnen.
Pohlheim (dpa) - Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs mit zwei Toten am Segelflugplatz im mittelhessischen Pohlheim laufen die Ermittlungen zur Ursache. Verantwortlich dafür sei die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, mit raschen Ergebnissen sei nicht zu rechnen, sagte ein Polizeisprecher.
Bei dem Absturz waren der aus Hessen stammende 69 Jahre alte Pilot der kleinen Propellermaschine sowie sein 56-jähriger Begleiter aus Nordrhein-Westfalen ums Leben gekommen. Augenzeugen zufolge sei die Maschine am Dienstagvormittag aus einer Höhe von etwa 100 bis 150 Metern in ein Getreidefeld gestürzt, sagte der Sprecher. Weitere Details seien nicht bekannt.
Ersthelfer und Einsatzkräfte hatten die beiden Männer nach Polizeiangaben leblos in dem Flugzeugwrack gefunden und sofort mit der Reanimation begonnen. Der Rettungsdienst habe beide in Krankenhäuser gebracht, wo sie kurz darauf an ihren schweren Verletzungen gestorben seien, hieß es von der Polizei.