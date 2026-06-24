Unfälle

Ermittlungen nach tödlichem Absturz von Kleinflugzeug laufen

Zwei Menschen sterben beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Mittelhessen - jetzt läuft die Ursachensuche der Experten. Mit raschen Ergebnissen ist nicht zu rechnen.

Die kleine Propellermaschine soll laut Augenzeugen aus einer Höhe von rund 100 bis 150 Metern in ein Feld gestürzt sein. Foto: Florian Wiegand/dpa
Die kleine Propellermaschine soll laut Augenzeugen aus einer Höhe von rund 100 bis 150 Metern in ein Feld gestürzt sein.

Pohlheim (dpa) - Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs mit zwei Toten am Segelflugplatz im mittelhessischen Pohlheim laufen die Ermittlungen zur Ursache. Verantwortlich dafür sei die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, mit raschen Ergebnissen sei nicht zu rechnen, sagte ein Polizeisprecher. 

Bei dem Absturz waren der aus Hessen stammende 69 Jahre alte Pilot der kleinen Propellermaschine sowie sein 56-jähriger Begleiter aus Nordrhein-Westfalen ums Leben gekommen. Augenzeugen zufolge sei die Maschine am Dienstagvormittag aus einer Höhe von etwa 100 bis 150 Metern in ein Getreidefeld gestürzt, sagte der Sprecher. Weitere Details seien nicht bekannt. 

Ersthelfer und Einsatzkräfte hatten die beiden Männer nach Polizeiangaben leblos in dem Flugzeugwrack gefunden und sofort mit der Reanimation begonnen. Der Rettungsdienst habe beide in Krankenhäuser gebracht, wo sie kurz darauf an ihren schweren Verletzungen gestorben seien, hieß es von der Polizei.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kleinflugzeug in Mittelhessen abgestürzt - Zwei Tote
Unglück in Mittelhessen

Kleinflugzeug in Mittelhessen abgestürzt - Zwei Tote

Auf einem Segelflugplatz in Pohlheim ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Die Polizei bestätigt den Einsatz. Was bislang bekannt ist.

23.06.2026

Zwei Tote nach Absturz eines Kleinflugzeugs in Mittelhessen
Unglück in Mittelhessen

Zwei Tote nach Absturz eines Kleinflugzeugs in Mittelhessen

Zwei Menschen sterben nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs im mittelhessischen Pohlheim. Wie konnte es zu dem Unglück kommen?

23.06.2026

Ursachenforschung nach Absturz von Kleinflugzeug
Unfälle

Ursachenforschung nach Absturz von Kleinflugzeug

Ein Teil im Zaun, ein Propeller vor einem Wohnhaus: Zwei Menschen sterben bei einem Flugzeugabsturz – am Boden ein Trümmerfeld. Das Flugzeug war in Aachen gestartet.

17.05.2026

Ursache für Absturz von Kleinflugzeug weiter unklar
Notfälle

Ursache für Absturz von Kleinflugzeug weiter unklar

Ein kleines Flugzeug stürzt ab - und niemand weiß, warum. Für Antworten auf die Frage nach der Ursache werden sich Angehörige des getöteten Piloten auch noch gedulden müssen.

31.03.2025

Unfälle

Zwei Tote nach Absturz von Kleinflugzeug im Bayerischen Wald

Ein Kleinflugzeug stürzt am Morgen über dem Bayerischen Wald ab. Beide Insassen sterben. Ein Großeinsatz der Rettungskräfte läuft an. Die Ursache ist noch unklar.

29.03.2023