Kleinflugzeug in Mittelhessen abgestürzt

Pohlheim (dpa) - Im mittelhessischen Pohlheim ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Das Unglück ereignete sich nahe dem Segelflugplatz im Pohlheimer Ortsteil Watzenborn-Steinberg. Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine kleine Propellermaschine, wie ein Polizeisprecher vor Ort sagte. An Bord seien zwei Personen gewesen, die leblos in der Maschine gefunden und ins Krankenhaus gebracht worden seien.

Das zerstörte Flugzeugwrack lag am Nachmittag auf einem Getreidefeld. Gegen 11.30 Uhr sei die Mitteilung von der Rettungsleitstelle eingegangen, dass es zu dem Flugzeugabsturz gekommen sei, sagte der Polizeisprecher.

Ermittlungen zur Absturzursache laufen

Zunächst war unklar, ob von dem Flugzeugwrack eine Gefahr ausging. Konkret gehe es um eine Notfallvorrichtung mit Fallschirm, der durch eine Sprengladung ausgelöst werden könne. Der Zustand der Sprengladung sei unklar, daher müsse sie von Experten noch gesichert werden.

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