Unglück in Mittelhessen

Kleinflugzeug in Mittelhessen abgestürzt

Auf einem Segelflugplatz in Pohlheim ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Die Polizei bestätigt den Einsatz. Was bislang bekannt ist.

In Mittelhessen ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Foto: Florian Wiegand/dpa
In Mittelhessen ist ein Kleinflugzeug abgestürzt.

Pohlheim (dpa) - Im mittelhessischen Pohlheim ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Das Unglück ereignete sich nahe dem Segelflugplatz im Pohlheimer Ortsteil Watzenborn-Steinberg. Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine kleine Propellermaschine, wie ein Polizeisprecher vor Ort sagte. An Bord seien zwei Personen gewesen, die leblos in der Maschine gefunden und ins Krankenhaus gebracht worden seien.

Das zerstörte Flugzeugwrack lag am Nachmittag auf einem Getreidefeld. Gegen 11.30 Uhr sei die Mitteilung von der Rettungsleitstelle eingegangen, dass es zu dem Flugzeugabsturz gekommen sei, sagte der Polizeisprecher. 

Ermittlungen zur Absturzursache laufen 

Zunächst war unklar, ob von dem Flugzeugwrack eine Gefahr ausging. Konkret gehe es um eine Notfallvorrichtung mit Fallschirm, der durch eine Sprengladung ausgelöst werden könne. Der Zustand der Sprengladung sei unklar, daher müsse sie von Experten noch gesichert werden. 

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Zusammen mit Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung müsse die Ursache für den Absturz nun geklärt werden, «die Ermittlungen dazu laufen jetzt», sagte der Sprecher. Auch mit der Feuerwehr stehe man im Austausch. Zahlreiche Feuerwehrkräfte waren am Nachmittag an der Unglücksstelle, auch um bei Temperaturen um 30 Grad für den Brandschutz auf dem Gelände zu sorgen.

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