Erneut Feuer in Klinik in Schlüchtern - Zwölf Verletzte

Schlüchtern (dpa/lhe) - Zum zweiten Mal binnen weniger Wochen hat es in der Main-Kinzig-Klinik in Schlüchtern gebrannt. Dabei wurden zwölf Personen durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war demnach am Dienstagabend in einem Patientenzimmer ausgebrochen und konnte gelöscht werden. Die Ursache für den Brand war zunächst unbekannt.