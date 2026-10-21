Erneut Feuer in Klinik in Schlüchtern - Zwölf Verletzte
Zwei Brände innerhalb weniger Wochen: In der Main-Kinzig-Klinik bricht schon wieder ein Feuer in einem Patientenzimmer aus. Die Ursache ist bislang ungeklärt.
Schlüchtern (dpa/lhe) - Zum zweiten Mal binnen weniger Wochen hat es in der Main-Kinzig-Klinik in Schlüchtern gebrannt. Dabei wurden zwölf Personen durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war demnach am Dienstagabend in einem Patientenzimmer ausgebrochen und konnte gelöscht werden. Die Ursache für den Brand war zunächst unbekannt.
Erst Anfang Oktober hatte ein Feuer in einem Patientenzimmer der Klinik einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Laut Mitteilung brannten damals eine Matratze und eine Gardine in dem Zimmer, Verletzte gab es damals nicht. Bislang gibt es laut Polizei noch keine Hinweise, ob die Fälle zusammenhängen könnten.