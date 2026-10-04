Brände

Brand in Klinik in Schlüchtern: Großeinsatz der Feuerwehr

Eine Matratze und eine Gardine gerieten in einem Patientenzimmer der Main-Kinzig-Klinik in Schlüchtern in Brand. Verletzt wurde niemand, die Kripo ermittelt zur Ursache.

Klinikmitarbeiter bemerkten Rauchgeruch und alarmierten die Feuerwehr. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Klinikmitarbeiter bemerkten Rauchgeruch und alarmierten die Feuerwehr. (Symbolbild)

Schlüchtern (dpa/lhe) - Ein Brand in der Main-Kinzig-Klinik in Schlüchtern hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Morgen in einem Patientenzimmer aus. Klinikmitarbeiter hatten demnach den Rauchgeruch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. 

Laut Mitteilung brannten in dem Zimmer eine Matratze und eine Gardine. Das Feuer sei rasch gelöscht worden, hieß es. Verletzt wurde demnach niemand. Die beiden Patientinnen des Zimmers seien während des Brandes nicht dort gewesen.

Die Fassade im Umfeld des Zimmers sowie Mobiliar wurden den Angaben zufolge verrußt. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache des Brandes.

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