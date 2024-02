Erneut gehen Tausende gegen Rechtsextremismus auf die Straße

Kassel/Darmstadt (dpa/lhe) - In zahlreichen Städten in Hessen haben erneut Tausende gegen Rechtsextremismus demonstriert. In Kassel sprach die Polizei am Samstag am frühen Nachmittag von etwa 5000 Teilnehmenden. «Alles ruhig, alles entspannt», sagte ein Sprecher. Auch in Darmstadt teilte die Polizei mit: «Alles friedlich, keine Auffälligkeiten.» Hier gingen demnach rund 3000 Menschen auf die Straße. Weitere Kundgebungen wurden etwa in Bad Hersfeld, Bad Nauheim, Groß-Gerau und Wetzlar erwartet. Bereits am vergangenen Wochenende hatten Zehntausende in Hessen gegen Hass und Hetze demonstriert.