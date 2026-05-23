Erneut Warnstreiks im Einzelhandel im Land

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Gewerkschaft Verdi hat heute erneut zu ganztägigen Warnstreiks im Einzel- und Versandhandel in Baden-Württemberg aufgerufen. Betroffen sind Beschäftigte in den Regionen Mannheim-Heidelberg, Karlsruhe-Pforzheim, Heilbronn-Schwäbisch Hall, Fils-Neckar-Alb, Konstanz und Radolfzell, wie die Gewerkschaft mitteilte. Zu den betroffenen Unternehmen zählen Kaufland, H&M, Zara, Ikea und MediaMarkt.

Hintergrund ist die laufende Tarifrunde für die rund 500.000 Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel in Baden-Württemberg. Verdi fordert eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 300 Euro sowie eine Anhebung der Ausbildungsvergütungen um 150 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben demnach bislang kein Angebot vorgelegt. Die zweite Verhandlungsrunde ist laut Verdi für den 8. Juni geplant.