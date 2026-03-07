Sperrung bis Montagmorgen

Erneute Sperrung der A3 am Offenbacher Kreuz

Autofahrer müssen am Offenbacher Kreuz ab Samstagabend Umwege einplanen: Die A3 wird wegen eines Brückenabrisses voll gesperrt. Was das für den Verkehr bedeutet.

Während der Sperrzeiten soll der Verkehr weiträumig umgeleitet werden. (Symbolbild) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa
Offenbach (dpa/lhe) - Die Autobahn 3 wird ab dem Abend am Offenbacher Kreuz wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Grund für die Sperrung ist der Abriss des zweiten Teils der Autobahnbrücke der A661 über die A3, wie die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH Deges mitteilte. Auf der A661 soll der Verkehr während der Bauarbeiten mit leichten Einschränkungen weitergeführt werden.

Die Sperrung soll von Samstagabend 18.00 Uhr bis Montagmorgen 5.00 Uhr dauern. Der Verkehr werde in dieser Zeit weiträumig umgeleitet, hieß es. Über die vorhandene LED-Beschilderung sollen die Umleitungen entlang der Strecke durchgängig ausgewiesen werden.

Der Umbau des Offenbacher Kreuzes ist den Angaben nach erforderlich, um es an die prognostizierten Verkehrsmengen anzupassen. Die Maßnahme wird in zwei Schritten umgesetzt: Seit dem Sommer wird das zentrale Kreuzungsbauwerk erneuert. Der Gesamtumbau ist noch in Planung.

