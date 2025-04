Erpresst, bedroht und gestohlen - vier Jugendliche in U-Haft

Ludwigshafen am Rhein (dpa) - Vier Jugendliche sind verhaftet worden, die Gleichaltrige erpresst, geschlagen und bestohlen haben sollen. Mindestens fünfmal sollen sie in wechselnder Besetzung in Rheinland-Pfalz und Hessen solche Taten verübt haben, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Jugendlichen befinden sich inzwischen alle in Jugendstrafanstalten in Untersuchungshaft.