«Erschreckend chancenlos»: Heidenheimer Talfahrt geht weiter

Heidenheim (dpa) - Die sportliche Talfahrt des 1. FC Heidenheim in der Fußball-Bundesliga nimmt kein Ende. «Erschreckend chancenlos» sei die Mannschaft gewesen, befand Torhüter Kevin Müller nach dem 0:3 gegen Borussia Mönchengladbach. In der Liga wartet das Team von Trainer Frank Schmidt seit dem 2:0 gegen den 1. FC Union Berlin am 11. Januar auf ein Erfolgserlebnis. Nur in der Conference League gab es noch einen zweiten Sieg in diesem Kalenderjahr - im Hinspiel beim FC Kopenhagen. Im Rückspiel schied der Club dennoch aus.