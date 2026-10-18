Erst drei Kollisionen - dann wird es am Streifenwagen knapp

Winterbach (dpa/lsw) - Ein 46-Jähriger ist auf der B29 bei Winterbach (Rems-Murr-Kreis) mit seinem Wagen nacheinander mit drei Autos kollidiert. Nach Polizeiangaben verfehlte ein 38-Jähriger später an der Unfallstelle einen Streifenwagen nur knapp und landete beim Ausweichen im Graben. Beide Männer rochen den Angaben zufolge nach Alkohol.

Demnach war der 46-Jährige am Samstag in Richtung Stuttgart auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Aufgrund seiner Alkoholisierung und der regennassen Fahrbahn sei sein Wagen ins Schleudern geraten und mit drei Autos auf dem rechten Fahrstreifen zusammengestoßen. Es sei niemand verletzt worden. Ein Streifenwagen sicherte den Angaben zufolge die Unfallstelle mit eingeschaltetem Blaulicht ab. Der 38-Jährige habe den auf dem rechten Fahrstreifen stehenden Wagen zu spät erkannt und sei nach rechts ausgewichen. Auch bei ihm stellten die Beamten nach eigenen Angaben Alkoholgeruch fest.