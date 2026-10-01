Junger Mann ohne Führerschein kollidiert mit Streifenwagen
Ohne Führerschein und viel zu schnell: Ein 21-Jähriger rammt mit seinem Wagen ein Polizeiauto. Was ihn jetzt erwartet.
Emerkingen (dpa/lsw) - Ein 21 Jahre alter Autofahrer ist bei Emerkingen (Alb-Donau-Kreis) mit seinem Auto in einen Streifenwagen gekracht. Vier Menschen wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Bei der Unfallaufnahme kam zudem heraus: Der 21-Jährige besitzt keine Fahrerlaubnis.
Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll der 21-Jährige am Mittwochmorgen in einer Linkskurve zu schnell gefahren sein. Er verlor die Kontrolle über das Auto und geriet ins Schleudern. Der Wagen krachte in einen entgegenkommenden Streifenwagen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Polizeiauto in den Grünstreifen geschleudert.
Die beiden Polizisten, der 21-Jährige und sein 34 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt, wie es hieß. Die Polizisten und der mutmaßliche Unfallverursacher kamen zur weiteren Behandlung in eine Klinik.
Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Den 21-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Die Straße blieb fast vier Stunden lang gesperrt.