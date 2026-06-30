Autofahrer verletzt bei Drogenfahrt zwei Menschen
Ein 42-Jähriger setzt sich in Schwaben unter Drogen ans Steuer - und rammt eine E-Scooter-Fahrerin sowie einen entgegenkommenden Wagen. Seine Flucht endet jedoch schnell.
Senden (dpa) - Ein Autofahrer hat in Schwaben unter Drogeneinfluss mit seinem Wagen zwei Menschen verletzt. Der 42-Jährige habe in Senden (Landkreis Neu-Ulm) an der Grenze zu Baden-Württemberg mit seinem Auto erst eine 17 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin auf einem Geh- und Radweg gerammt, sei dann gegen die Fahrtrichtung in einen Kreisverkehr gefahren und dort mit dem Wagen einer Frau kollidiert, teilte die Polizei mit. Die Jugendliche und die Autofahrerin seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.
Der 42-Jährige habe sein Auto nach dem Zusammenstoß im Kreisverkehr stehengelassen und sei zu Fuß geflohen, teilte die Polizei mit. Polizisten hätten ihn aber in der Nähe des Unfallorts gestellt.
Dabei stellte sich heraus, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand und keinen Führerschein besaß. Zudem fanden Beamte bei ihm Amphetamin und verschreibungspflichtige Medikamente. Gegen ihn werde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht, fahrlässiger Körperverletzung, Fahrens ohne Führerschein sowie Drogenbesitzes ermittelt.