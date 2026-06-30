Autofahrer verletzt bei Drogenfahrt zwei Menschen

Senden (dpa) - Ein Autofahrer hat in Schwaben unter Drogeneinfluss mit seinem Wagen zwei Menschen verletzt. Der 42-Jährige habe in Senden (Landkreis Neu-Ulm) an der Grenze zu Baden-Württemberg mit seinem Auto erst eine 17 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin auf einem Geh- und Radweg gerammt, sei dann gegen die Fahrtrichtung in einen Kreisverkehr gefahren und dort mit dem Wagen einer Frau kollidiert, teilte die Polizei mit. Die Jugendliche und die Autofahrerin seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.