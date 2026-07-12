Fahrer eingeklemmt

Vier Verletzte bei Unfall auf Bundesstraße nahe Hechingen

Bei Hechingen sind am Sonntag zahlreiche Einsatzkräfte unterwegs: Auf der Bundesstraße kollidieren zwei Fahrzeuge, einer der Fahrer muss mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall auf einer Bundesstraße nahe Hechingen sind mehrere Menschen verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Bei einem Unfall auf einer Bundesstraße nahe Hechingen sind mehrere Menschen verletzt worden. (Symbolbild)

Hechingen (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 27 nahe Hechingen im Zollernalbkreis sind vier Menschen teils schwer verletzt worden. An dem Unfall seien zwei Fahrzeuge beteiligt gewesen. Der Fahrer des Autos, das den Unfall mutmaßlich verursacht habe, sei nach derzeitigen Erkenntnissen schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Er sei zeitweise in seinem Fahrzeug eingeklemmt gewesen und dann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden.

Drei Insassen des anderen Autos seien bei dem Unfall leicht verletzt worden und vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei nahe Hechingen in Fahrtrichtung Balingen. Die Unfallaufnahme dauere noch an, die Richtungsfahrbahn sei noch gesperrt, so der Polizeisprecher. Die Ursache des Unfalls sei noch unklar, hieß es.

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