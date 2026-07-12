Vier Verletzte bei Unfall auf Bundesstraße nahe Hechingen

Hechingen (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 27 nahe Hechingen im Zollernalbkreis sind vier Menschen teils schwer verletzt worden. An dem Unfall seien zwei Fahrzeuge beteiligt gewesen. Der Fahrer des Autos, das den Unfall mutmaßlich verursacht habe, sei nach derzeitigen Erkenntnissen schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Er sei zeitweise in seinem Fahrzeug eingeklemmt gewesen und dann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden.