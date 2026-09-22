Erst trüb, dann sonnig
Der Tag startet mit Wolken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 16 und 21 Grad.
Offenbach (dpa/lhe) - Der Tag startet in Hessen mit Wolken. Bis zum Vormittag bleibt es an vielen Orten neblig-trüb, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. Später am Tag lockert es auf. Im Süden wird es dann sogar sonnig.
Regen erwartet der DWD nicht. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 16 und 21 Grad, im höheren Bergland um die 15 Grad. Es weht nur ein schwacher Wind. In den nächsten Tagen ändert sich an der Wetterlage wenig.