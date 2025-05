Erst warmes, dann wechselhaftes Wetter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Hessen erwartet in den kommenden Tagen ruhiges Frühlingswetter, bevor es zum Wochenende kühler und wechselhafter wird. Am Dienstag zeigt sich der Himmel meist heiter. Im Tagesverlauf bilden sich vor allem im Norden und in der Mitte Quellwolken, es bleibt jedoch überwiegend trocken. Nur in Nordhessen besteht eine geringe Schauerwahrscheinlichkeit. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 25 Grad, in Hochlagen bei rund 18 Grad.