Wetter am Mittwoch

Erst wolkig und leicht regnerisch - dann bis 22 Grad

Am Mittwoch können in Baden-Württemberg zunächst Wolken und Regen aufziehen, später zeigt sich die Sonne. Und es wird warm.

Morgens ist es neblig, dann hellt es sich im Laufe des Tages auf. Foto: Thomas Warnack/dpa
Morgens ist es neblig, dann hellt es sich im Laufe des Tages auf.

Stuttgart (dpa/lsw) - Sowohl Regenschirm als auch Sonnenbrille könnten heute (Mittwoch) nützlich sein: Am Vormittag hängen in vielen Regionen noch Wolken. In Oberschwaben und im Allgäu kann es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) anfangs auch noch etwas regnen. Im Tagesverlauf hellt es dann auf, zum Abend hin ist es oft nur noch gering bewölkt.

Die Temperaturen steigen am Mittwoch auf milde 16 Grad im Bergland und bis zu 22 Grad am Rhein. Der Wind bleibt schwach.

Nebel-Start am Donnerstag

Wer am Donnerstagmorgen früh los muss, sollte sich auf trübe Sicht einstellen: In der Nacht bilden sich vielerorts Nebel- und Hochnebelfelder. Die Tiefstwerte liegen bei ein bis neun Grad, vor allem im Bereich der Ostalb ist vereinzelt Frost in Bodennähe möglich. 

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Auch im Laufe des Tages löst sich der Nebel teils nur zögerlich auf. Am Rhein und an der Donau kann es örtlich sogar den ganzen Tag grau bleiben. Ansonsten wird das Wetter meist freundlich und trocken bei 17 bis 21 Grad.

Bodenfrost und bis zu 24 Grad

Auch zum Ende der Woche setzt sich die ruhige Wetterlage fort: In der Nacht zum Freitag breiten sich erneut Nebel und Hochnebel aus, im Allgäu ist vereinzelt leichter Bodenfrost möglich. Später wird es freundlicher und erneut recht warm - mit 17 bis 24 Grad.

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