Erste Fußfessel der neuen Generation in Hessen im Einsatz

Wiesbaden (dpa/lhe) - Erstmals ist in Hessen eine Fußfessel nach dem sogenannten spanischen Modell im Einsatz. Sie sei am Montag einem Mann aus Kassel zunächst für vier Monate angelegt worden, teilte das Justizministerium in Wiesbaden mit. Dieser habe eine Frau aus dem Bezirk des Amtsgerichts Kassel verfolgt, belästigt und ihr nachgestellt.