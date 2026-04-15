Erste Großrazzia gegen illegales Lachgas in Frankfurt
Bei einer großangelegten Kontrolle in Frankfurt werden mehr als 200 Kilogramm Lachgas beschlagnahmt. Wo wird es gefunden?
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einer behördlichen Kontrollaktion in mehreren Kiosken in Frankfurt sind mehr als 200 Kilogramm Lachgas sichergestellt worden. Es habe sich um die bundesweit erste, großangelegte Kontrollaktion dieser Art gegen den illegalen Besitz von Lachgas gehandelt, teilte das Polizeipräsidium in Frankfurt mit. Mehr als 100 Einsatzkräfte unter anderem der Polizei und des Zolls hatten am Dienstagabend zeitgleich neun Kioske kontrolliert, insgesamt wurden 15 Strafanzeigen gefertigt.