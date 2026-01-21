Bild
Kriminalität

Lachgas, E-Zigaretten und Vapes beschlagnahmt

Bei Kontrollen in mehreren Städten haben Polizei und Zoll große Mengen Lachgas, E-Zigaretten und Vapes sichergestellt. Was die Beamten sonst noch entdeckten.

Die Aktion war eine großangelegte Kontrolle der Stadt- und Landespolizei und des Zolls. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Die Aktion war eine großangelegte Kontrolle der Stadt- und Landespolizei und des Zolls. (Symbolbild)

Rüsselsheim/Raunheim/Kelsterbach (dpa/lhe) - Bei einer Kontrollaktion in mehreren hessischen Städten sind unter anderem Lachgas, illegale E-Zigaretten und illegale Vapes sichergestellt worden, wie die Polizei mitteilte. An der Aktion «Sichere Innenstadt» beteiligten sich am Dienstag die Polizei Groß-Gerau, die Stadtpolizeien in Rüsselsheim, Kelsterbach und Raunheim, die hessische Bereitschaftspolizei und der Zoll Darmstadt. 

Dabei kontrollierten die Einsatzkräfte 17 Kioske. In Rüsselsheim wurden nach Angaben der Polizei in einem Kiosk 160 Behälter Lachgas sichergestellt, da der Betreiber nicht die erforderliche Gefährdungsbeurteilung vorlegen konnte. Außerdem habe der Zoll bei den Kontrollen der Kioske 80 illegale E-Zigaretten und 13 Dosen Snus-Tabak beschlagnahmt.

Bei Geschwindigkeitsmessungen in der Kelsterbacher Straße in Raunheim stoppte die Polizei nach eigenen Angaben 77 Fahrzeuge - 56 davon seien zu schnell gefahren. In einem Kastenwagen hätten die Beamten darüber hinaus 1.300 illegale Vapes beschlagnahmt.

In der Waffenverbotszone in Rüsselsheim wurden 28 Menschen kontrolliert, aber keine Verstöße festgestellt.

