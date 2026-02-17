Zoll stellt tausende illegale Vapes sicher
Razzia in Freiburg: Zoll und Polizei finden rund 2.700 illegale E-Zigaretten in zwei Kiosken. Die Betreiber erwartet eine saftige Steuernachzahlung.
Freiburg (dpa/lsw) - Tausende illegale E-Zigaretten haben Einsatzkräfte der Polizei und des Zolls in zwei Kiosken in Freiburg beschlagnahmt. Die Betreiber der Kioske sollen die Vapes nicht versteuert haben, wie die Polizei mitteilte.
Den Angaben nach überprüften die Einsatzkräfte am Montag vier Kioske. In zwei Geschäften stellten sie demnach insgesamt etwa 2.700 unversteuerte, elektrische Zigaretten sicher. Gegen die verantwortlichen Betreiber wurden Strafverfahren wegen mutmaßlicher Steuerhehlerei eingeleitet. Zudem müssen die beiden Beschuldigten insgesamt rund 18.000 Euro Tabaksteuer nachzahlen.