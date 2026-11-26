Darmstadt (dpa/lhe) - Um das Engagement von Großeltern zu feiern, lädt das Land Hessen am Wochenende zum ersten Großelterntag ein. Wie das hessische Familienministerium mitteilte, empfängt Familienministerin Diana Stolz (CDU) am Sonntag 80 Großelternpaare und deren Enkel im Rahmen des Landesjubiläums «80 Jahre Hessen».

Die Gäste werden von der Ministerin bei Kaffee und Kuchen begrüßt, anschließend sehen sie eine Aufführung des Theaterstücks «Ronja Räubertochter». Um bei der Veranstaltung dabei zu sein, konnten sich Großeltern im Voraus bewerben. Ursprünglich sollte der Großelterntag bereits im Sommer in Hanau stattfinden, musste jedoch wegen großer Hitze verschoben werden.

«Großeltern sind das Herz vieler Familien»

Das Familienministerium möchte mit der Veranstaltung die Rolle von Großeltern für Familie und Gesellschaft würdigen: «Der Großelterntag am 1. Advent ist ein toller Anlass, um einmal mehr Danke zu sagen für das, was Großeltern leisten», sagte die Familienministerin.

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