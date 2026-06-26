Veranstaltung verschoben

Erster hessischer Großelterntag fällt wegen Hitzewelle aus

Enkel und Großeltern müssen warten: Das geplante Fest in Hanau ist wegen der erwarteten Hitze abgesagt. Aber nicht für immer.

Der Großelterntag sollte zum ersten Mal stattfinden. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa
Der Großelterntag sollte zum ersten Mal stattfinden. (Symbolbild)

Hanau (dpa/lhe) - Der am Sonntag erstmals geplante hessische Großelterntag in Hanau fällt der Hitzewelle zum Opfer. «Die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten haben Vorrang», teilte das hessische Sozialministerium der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Großelterntag werde zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. 

Die Stadt Hanau hatte zuvor wegen der extremen Hitze alle Veranstaltungen abgesagt - auch die Brüder Grimm Festspiele pausieren, acht Aufführungen am Wochenende werden verschoben. «Die Absagen fallen uns nicht leicht, sind angesichts der außergewöhnlichen Wetterlage aber verantwortungsvoll und notwendig», sagte der Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD). 

Mit dem Ehrentag und einem Fest für Großeltern und Enkelkinder bei den Brüder-Grimm-Festspielen in Hanau wollte das Land das Engagement der Großeltern-Generation für Enkelkinder und Familien ehren.

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