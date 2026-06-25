Hitzewelle bremst Bevölkerungsschutztag in Hessen aus

Bad Nauheim/Gießen/Freigericht (dpa/lhe) - Angesichts der zum Wochenende in Hessen erwarteten großen Hitze mit Temperaturen bis über 40 Grad häufen sich Absagen von Veranstaltungen im Bundesland. So teilte die Stadt Bad Nauheim im Wetteraukreis mit, dass der für diesen Samstag (27. Juni) geplante Bevölkerungsschutztag des Wetteraukreises in der Kurstadt entfällt. «Kreis und Stadt haben die Entscheidung gemeinsam getroffen, weil eine aktuelle Hitzewarnung vorliegt und der Schutz der Gesundheit von Besucherinnen, Besuchern und Einsatzkräften oberste Priorität hat», teilte ein Sprecher mit.

Auch in Gießen sollte - wie in zahlreichen anderen Städten bundesweit - ursprünglich ein Bevölkerungsschutztag stattfinden, der nun auf Entscheidung des hessischen Innenministeriums ausfällt. «Wir wollen nicht die Gesundheit der weit überwiegend ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sowie auch der Besucherinnen und Besucher gefährden», erklärte das Ministerium. Vor allem die mit dem Auf- und Abbau sowie dem Standdienst betrauten Helfer wären erheblicher körperlicher Belastung ausgesetzt. «Hier sollte jedes gesundheitliche Risiko vermieden werden.»

Kein Gespräch über KI, keine Fahrradcodierung

Abgesagt wurde mit Blick auf die erwarteten extrem hohen Temperaturen auch die für Samstag in Marburg geplante Bürgertour «Hessen spricht über künstliche Intelligenz». Hintergrund sei die Verantwortung für die Gesundheit und Sicherheit aller Besucherinnen und Besucher sowie der Beteiligten, erklärte das Digitalministerium. Über einen möglichen Nachholtermin wolle man rechtzeitig informieren. Ebenfalls mit Blick auf das Wetter verzichtet die Polizei in Nentershausen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg auf eine Veranstaltung zur Fahrradcodierung anlässlich des Gemeindefeuerwehrtages. Dieser sei zuvor ebenfalls wegen der Hitze abgesagt worden, sagte ein Polizeisprecher.

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