Erster Mannheimer Auswärtssieg seit über sieben Monaten
Julian Ulbricht sichert Mannheim mit einem Fallrückzieher den ersten Auswärtssieg seit mehr als sieben Monaten. Der SVWW bleibt weiter ohne Erfolg.
Wiesbaden (dpa/lsw) - Nach mehr als sieben Monaten hat der SV Waldhof Mannheim wieder ein Auswärtsspiel gewonnen. Der Fußball-Drittligist bezwang am Sonntag den SV Wehen Wiesbaden 1:0 (1:0) und stoppte damit zudem eine Serie von vier Pflichtspielen ohne Sieg. Das sehenswerte Tor des Tages erzielte Julian Ulbricht mit einem Fallrückzieher (20.).
Der nach wie vor sieglose SVWW startete zu Beginn der ersten englischen Woche der Saison druckvoll ins Spiel. Mannheim befreite sich schnell und gestaltete die Partie ausgeglichen. Nach einer Hereingabe von Darnell Keumo setzte Joey Müller zum Fallrückzieher an, traf den Ball aber nicht richtig. Ulbricht handelte gedankenschnell und machte es Müller nach. Sein Ball landete rechts unten im Tor der Gastgeber.
Ausgleichstreffer zählt nicht
Im Gegenzug fiel fast der Ausgleich. Dem Treffer von Marcus Müller verweigerte aber Schiedsrichter Lennart Kernchen aufgrund einer Abseitsstellung die Anerkennung - eine knappe Entscheidung, die auch die Fernsehbilder nicht auflösen konnten.
Insgesamt war Wiesbaden das spielbestimmende Team. Ein Schuss von Roberto Massimo knapp neben das Tor sollte aber die einzige große Chance bleiben (45.+1). Mannheim verpasste es im zweiten Durchgang, mit einem weiteren Treffer mehr Ruhe ins Spiel zu bringen, holte aber nicht unverdient die drei Punkte. Am Mittwoch steht für den Waldhof bereits das nächste Spiel an: Dann gastiert Rot-Weiss Essen im Carl-Benz-Stadion (19.00 Uhr).