Erster Mannheimer Auswärtssieg seit über sieben Monaten

Wiesbaden (dpa/lsw) - Nach mehr als sieben Monaten hat der SV Waldhof Mannheim wieder ein Auswärtsspiel gewonnen. Der Fußball-Drittligist bezwang am Sonntag den SV Wehen Wiesbaden 1:0 (1:0) und stoppte damit zudem eine Serie von vier Pflichtspielen ohne Sieg. Das sehenswerte Tor des Tages erzielte Julian Ulbricht mit einem Fallrückzieher (20.).

Der nach wie vor sieglose SVWW startete zu Beginn der ersten englischen Woche der Saison druckvoll ins Spiel. Mannheim befreite sich schnell und gestaltete die Partie ausgeglichen. Nach einer Hereingabe von Darnell Keumo setzte Joey Müller zum Fallrückzieher an, traf den Ball aber nicht richtig. Ulbricht handelte gedankenschnell und machte es Müller nach. Sein Ball landete rechts unten im Tor der Gastgeber.

Ausgleichstreffer zählt nicht

Im Gegenzug fiel fast der Ausgleich. Dem Treffer von Marcus Müller verweigerte aber Schiedsrichter Lennart Kernchen aufgrund einer Abseitsstellung die Anerkennung - eine knappe Entscheidung, die auch die Fernsehbilder nicht auflösen konnten.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum