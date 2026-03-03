Krieg mit Iran

Erstes Flugzeug von Dubai unterwegs nach Frankfurt

Nach Ausbruch des Iran-Krieges sind viele Passagiere in den Golfstaaten gestrandet. Jetzt gibt es ein Hoffnungszeichen.

Auch Dubai ist vom neuen Krieg im Nahen Osten betroffen. Nun heben wieder Maschinen vom Dubai International Airport ab. Foto: Altaf Qadri/AP/dpa
Auch Dubai ist vom neuen Krieg im Nahen Osten betroffen. Nun heben wieder Maschinen vom Dubai International Airport ab.

Frankfurt/Main/Dubai (dpa) - Ein erstes Flugzeug der emiratischen Airline Emirates ist nach den zahlreichen Flugausfällen wegen des Iran-Krieges nun von Dubai nach Frankfurt am Main unterwegs. Eine Sprecherin der Fraport, der Betreibergesellschaft des bundesweit größten Flughafens, sagte der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagmorgen: «Die Emirates ist in der Luft und kommt hier an.» Laut der Fraport-Ankunftsseite im Internet wurde die Maschine am frühen Nachmittag in Frankfurt erwartet. 

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) bieten nach den Stornierungen in den ersten Tagen des Iran-Krieges nun Sonderflüge für gestrandete Passagiere an. Die Fluggesellschaft Emirates erklärte, zunächst Passagiere mit bereits bestehenden Buchungen bevorzugt zu berücksichtigen. Kundinnen und Kunden, die auf einen der eingeschränkt angebotenen Flüge umgebucht worden seien, würden direkt von ihr informiert.

Chaos soll vermieden werden

Für einen reibungslosen Ablauf ohne Menschenansammlungen hatten Emirates und die Zivilluftfahrtbehörde der VAE Reisende dazu aufgerufen, nicht zum Flughafen zu kommen, sofern sie keine entsprechende Benachrichtigung erhalten hätten. Am Samstag hatten die VAE eine teilweise Schließung ihres Luftraums angekündigt und alle Flüge an den Flughäfen von Dubai ausgesetzt.

