Erstes Wochenende mit Schnee im Hochschwarzwald

Stuttgart (dpa/lsw) - Nachdem es im Hochschwarzwald im Laufe der Woche schon vereinzelt geschneit hat, ist der Schnee am ersten Wochenende liegen geblieben. Auf der öffentlich einsehbaren Webcam vom Feldberg ist zu sehen, wie der Berg rund um den Skilift mit einer dünnen Schneeschicht bedeckt ist. Auch an der Talstation Seebuck sind Tische und Bänke mit Schnee bedeckt.

Beim Tourismusverband Hochschwarzwald sorgte die Nachricht bereits für Freude: «Juhuu oder oh nee? Am Feldberg hat es heute Nacht geschneit», schrieb der Verband auf Facebook. «Wer freut sich auch schon auf den Winter? Und wer will noch bisschen länger sonnige Herbsttage geniessen?» Auf Bildern sind die St. Wilhelmer Hütte und die Todtnauer Hütte am Feldberg mit Schnee bedeckt.

«Yeah, gerne mehr»

In den Kommentaren darunter waren die Reaktionen hingegen gemischt: Während ein Nutzer schrieb: «Scheiß Winter», kommentierten andere etwa: «Yeah, gerne mehr», «Wie herrlich, gerne mehr davon!» oder «Juhu endlich».

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