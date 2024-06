Es bleibt grau in grau

Offenbach (dpa/lhe) - Am Freitag ist der Himmel über Hessen meist bedeckt, von Westen kommt Regen. Erst am Abend lockern die Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach berichtete. Es wird nicht wärmer als 21 Grad, in Hochlagen klettert das Thermometer nicht über 15 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind. In der Nacht zum Samstag verstärkt sich der Regen, im Süden regnet es teils kräftig. Einzelne Gewitter sind dabei nicht ausgeschlossen - dann kann es starke bis stürmische Böen geben.