Es ging ums Rauchen: Verletzte bei Schlägerei in einem Club

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einer Schlägerei in einem Club in Frankfurt hat ein Unbekannter mit einer Pfefferpistole geschossen und damit vier Gäste verletzt. Eine Gruppe aus bis zu zehn Menschen hatte sich zuvor in der Nacht zum Sonntag mit dem Sicherheitsdienst ums Rauchverbot gestritten, wie die Polizei mitteilte.