Wetter Es wird herbstlich in Hessen In den nächsten Tagen wird es frisch, Montag und Dienstag kann es immer wieder Schauer geben. 29.09.2025

Es wird kühler in Hessen, aber ab Mittwoch zeigt sich die Sonne wieder (Symbolbild).